Почти 20 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

В Подмосковье в текущем году ведется активная борьба с борщевиком Сосновского. Мероприятия запланированы на площади более 20 тысяч гектаров на фоне заключенных контрактов и утвержденных муниципальных заданий.

«По данным на середину августа от борщевика в Подмосковье обработано 19580 гектаров территорий», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, к текущему моменту на портале «Добродел» появилось 6 660 жалоб о том, что территории Подмосковья обрабатываются от борщевика недостаточно эффективно. В итоге было вынесено 3739 предостережений по борщевику на частной земле. Теперь устраняются все замечания, которые касаются муниципальных территорий, дорабатываются те участки, на которых работы не успели провести ранее. Осенью будет проводиться подготовка к следующему сезону.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладило диалог с агробизнесом по предоставлению земли.