Почти 20 тысяч детей родились в перинатальном центре Коломны за пять лет | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Почти 20 тысяч детей родились в перинатальном центре Коломны за пять лет

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Коломенский перинатальный центр отметил пятилетие с момента открытия. За это время здесь появились на свет почти 20 тысяч детей, в том числе более 350 пар двойняшек и три тройни.

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Это один из пяти областных центров материнства и детства, открытых в 2017 году по президентской программе. Многопрофильный стационар оказывает медицинскую помощь женщинам всех возрастов и их новорожденным детям.

«Многие женщины, в том числе из других регионов, выбирают для рождения своих детей именно перинатальный центр в Коломне. И не только из-за его технического оснащения, но и за профессиональный коллектив», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Коломенский перинатальный центр курирует восемь городских округов с численностью обслуживаемого населения более 600 тысяч человек. Роддом специализируется на помощи беременным с патологией почек и мочеполовой системы. Он оснащен современным акушерско-гинекологическим, неонатальным оборудованием, в том числе реанимационным. В центре работают более 470 человек, в том числе свыше 120 врачей и 220 человек среднего медперсонала.

Подмосковье заняло второе место по рождаемости в ЦФО. За восемь месяцев текущего года врачи-неонатологи спасли 163 детей, появившихся на свет раньше срока и с экстремально низкой массой тела — менее 1000 граммов. Для того, чтобы спасать еще больше жизней, в Красногорске строят детский госпиталь, о котором рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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