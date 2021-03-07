Почти 20 тысяч человек вышли расчищать дороги и дворы Подмосковья от снега

В Подмосковье продолжает идти снег, уже выпало приблизительно четыре сантиметра осадков. Дороги и дворы Московской области расчистят от снега 18 тысяч рабочих и дворников и около 4,3 тысячи единиц спецтехники.

Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасный проезд и передвижение жителей региона по дорогам и общественным территориям.

Специалисты обрабатывают дорожную сеть противогололедными материалами, рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. К этой работе присоединились более 2,4 тысячи дорожников и почти 2,8 тысячи единиц техники. За день они обработали около 11 тысяч километров областных трасс.

После обработки основных магистралей и дорог работники начнут убирать снег с трасс и пешеходных дорожек. Синоптики прогнозируют, что снегопад завершится к 23:00.

«Прошу жителей с пониманием отнестись к работе дорожных служб — не парковать машины на проезжей части, минимизировать поездки на автомобилях в сильный снегопад», — призвал Гержик.

Он напомнил, что на дорогах возможны заносы и гололедица. В Московской области из-за непогоды действует экстренное предупреждение.

Дворы и общественные пространства убирают свыше 15,5 тысячи дворников и около 1,5 тысячи единиц специализированной техники, добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. В первую очередь силы брошены на очистку выходов из подъездов и тротуаров вдоль домов, а также подходов к остановкам общественного транспорта, основного хода во внутридворовых и внутриквартальных проездах.