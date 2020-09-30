Почти 20 тонн зараженной сливы из Молдавии уничтожили в Подмосковье

Россельхознадзор не пустил в Подмосковье зараженную восточной плодожоркой сливу из Молдавии. Владельцу груза пришлось уничтожить около 20 тонн опасных плодов.

«При досмотре партии свежих слив весом 19,6 тонны, выявлен карантинный для Российской Федерации объект — восточная плодожорка», — сообщил сайт управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Владелец груза решил, что в сложившейся ситуации сливу лучше уничтожить. Сотрудники ведомства проконтролировали процесс.

Восточная плодожорка — это вредитель, который повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Поврежденные побеги не дают растению разрастаться, а тронутые плоды становятся непригодными. Плодожорка может уничтожить весь урожай.

В начале XX века эта опасная для сельского хозяйства бабочка обитала на небольшой территории в Восточной Азии. Оттуда вредитель распространился практически по всему миру.