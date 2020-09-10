Почти 20 снарядов времен ВОВ нашли в подмосковном монастыре. Видео

В Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре нашли 19 боеприпасов. Они пролежали в истринской земле со времен Великой Отечественной войны.

Очисткой комплекса Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря занимались специалисты из группы разминирования межведомственного учебного центра инженерных войск ВС РФ, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

Военнослужащие обследовали более 40 гектаров. За этот период они нашли 19 взрывоопасных предметов. Снаряды лежали в земле со времен Великой Отечественной войны. На территории монастыря нашли крупнокалиберные минометные снаряды и гранаты РГД-33.

«Все обнаруженные боеприпасы были вывезены с территории монастыря и уничтожены на специализированном полигоне», — заметили в военном ведомстве.

К работе привлекли 15 военных, в том числе шесть водолазов. Они искали снаряды в местном озере.

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, расположенный в подмосковной Истре, является объектом культурного наследия федерального значения. Архитектурный ансамбль монастыря входит в золотой фонд русского зодчества.