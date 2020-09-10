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    10 сентября 2020, 12:58

    Почти 20 снарядов времен ВОВ нашли в подмосковном монастыре. Видео

    Александра Ломейко

    В Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре нашли 19 боеприпасов. Они пролежали в истринской земле со времен Великой Отечественной войны.

    Очисткой комплекса Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря занимались специалисты из группы разминирования межведомственного учебного центра инженерных войск ВС РФ, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

    Военнослужащие обследовали более 40 гектаров. За этот период они нашли 19 взрывоопасных предметов. Снаряды лежали в земле со времен Великой Отечественной войны. На территории монастыря нашли крупнокалиберные минометные снаряды и гранаты РГД-33.

    «Все обнаруженные боеприпасы были вывезены с территории монастыря и уничтожены на специализированном полигоне», — заметили в военном ведомстве.

    К работе привлекли 15 военных, в том числе шесть водолазов. Они искали снаряды в местном озере.

    Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, расположенный в подмосковной Истре, является объектом культурного наследия федерального значения. Архитектурный ансамбль монастыря входит в золотой фонд русского зодчества.

    Новости SMI.FM