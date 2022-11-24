Подмосковье 24 ноября 2022, 12:30 Почти 20 скверов благоустроили в Подмосковье с начала года

Читать 360tv в

Благоустройство провели в 19 скверах Подмосковья в этом году. Это небольшие территории рядом с жилыми домами. Еще 18 территорий преобразятся в следующем году, сообщили в Минблагоустройства региона.

«Буквально год назад на месте нынешних скверов были пустыри или нуждающиеся в обновлении территории. Уже сегодня это современные зоны отдыха в шаговой доступности от домов, которыми жители пользуются ежедневно», — сказал глава министерства Михаил Хайкин.

Реклама

В этом году после благоустройства открылся сквер «Патриот» в Котельниках — там создали велодорожку и детские площадки. В Апрелевке. на Комсомольской улице, появился навес с качелями и спортивная зона. В Клину привели в порядок сквер «Имена земли Клинской — история земли русской» с памятником Арсению Звереву и интерактивным стендом.

Реклама

Новый облик также получили сквер имени Ленина в Серебряных Прудах, территория на улице Ленина в Лыткарине, на улице Рощинской в Ивантеевке, сквер у теннисных кортов в Сергиевом Посаде.

В «Березовой роще» в Белоозерском создали беседки, амфитеатр, воркаут-зону и сцену, а также место для выгула собак. Тематический сквер обустроили в Дубне, памятник «Павшим за Родину» установили в Кубинке, «Вишневый сад» появился в Воскресенске, а также прошла реконструкция сквера имени академика В. Я. Бруя в Королеве.

Возле музея-заповедника Пушкина в Больших Вяземах обустроили зону отдыха с пешеходной тропой и игровыми площадками. Обновили также территорию у досугового центра «Радуга» в Краснозаводске, сквер «Арбат» в Озерах, «Черемушки» в Можайске, бульвар Мира в Шатуре и Школьный сквер в Высоковске.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».