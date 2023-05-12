Подмосковье 12 мая 2023, 15:45 Еще 18 семей из аварийных домов Подольска получили новые квартиры Пресс-служба городского округа Подольск

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Новые квартиры получили 18 семей из аварийных домов Подольска, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области. Горожане запросили жилье в ходе выездной встречи администрации округа с горожанами.

Формат выездной администрации прочно закрепился в деятельности местного самоуправления. Такой метод общения с жителями проявил себя как эффективный способ решений бытовых вопросов и сложных ситуаций.

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«Очень удобный формат для нас. Есть возможность обратиться сразу по всем вопросам и даже лично поговорить с главой. Люди это ценят. В нашем микрорайоне такие встречи проходят регулярно. Все вопросы отрабатываются, ни один не остается без внимания. Есть, конечно, и глобальные, на которые требуется время», — рассказала активистка микрорайона Силикатная-1 городского округа Подольск Оксана Прусенок.

В рамках одной из встреч 18 семей из поселка Молодежный пожаловали на непригодные для проживания дома, представители администрации пообещали решить проблему. Жители получили квартиры в новостройках в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы», а аварийные постройки были снесены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество обманутых дольщиков в Подмосковье стремительно уменьшается.

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