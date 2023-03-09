Подмосковье 09 марта 2023, 16:43 Почти 20 сельских учреждений культуры признали лучшими в Подмосковье

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В Московской области 16 сельских учреждений культуры и 34 их сотрудника признали лучшими. Они поучаствовали в конкурсе на получение денежной премии, сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Проект является частью госпрограмм «Развитие культуры и туризма» и «Культура Подмосковья». В этом году на конкурс поступило почти 100 заявок.

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Список победителей можно найти на сайте ведомства.

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