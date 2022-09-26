Почти 20 рабочих мест появилось в новом кафе в Электрогорске | 360°

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Почти 20 рабочих мест появилось в новом кафе в Электрогорске

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В Электрогорске открыло свои двери новое современное кафе. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Московской области. В проект инвестировали порядка 40 миллионов рублей. В кафе появилось еще 18 рабочих мест.

В кафе одновременно могут находиться до 40 посетителей. Общая площадь кафе составляет 1,2 тысячи квадратных метров, в нем есть все, что нужно для комфортного отдыха и времяпрепровождения.

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Проект сопровождался персональным менеджером ЦСС при правительстве региона. Для строителей проводились многочисленные консультации, было оказано содействие в получении разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

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На 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

Строительство

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