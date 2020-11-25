Почти 20 пунктов вакцинации от коронавируса развернули в Подмосковье. Всего их будет 90

В Подмосковье активно разворачивают пункты вакцинации от коронавируса. Уже успели подготовить 18 из них. Вскоре оборудуют еще 64, уточнил Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что регион начал получать вакцину.

«Пункты мы развернем, это тоже очередная задача. Но самое главное — получить достаточное количество вакцин. Мы начали уже получать, но, конечно, всегда хочется сразу и побольше, чтобы максимальное количество людей получили — тех, естественно, кто пожелает, — эту вакцину», — отметил губернатор.

По его словам, Московская область каждую неделю получает по 1-1,2 тысячи вакцин. Первыми прививают жителей региона, которые работают с людьми.

«Приоритезация тоже есть: это максимально те, кто работает с людьми. Прежде всего это врачи, сотрудники МФЦ — у нас много заболело сотрудников МФЦ. Учителя, правоохранительные органы, которые несут службу. Или те, кто находится в постоянном контакте [с людьми], например, следующие у нас, это водители, которых у нас большое количество в „Мострансавто“», — пояснил Воробьев.

В планах — привить несколько сотен тысяч жителей региона, но для этого понадобится время, сказал губернатор.

«Специфика — вы ее тоже понимаете — связана с температурой и предварительным исследованием. Берется кровь из вены, затем с пациентом ведется консультация врача об отсутствии каких-либо заболеваний, которые могут встать на пути вакцинации», — объяснил процедуру Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что прививку будут ставить по полису ОМС бесплатно.