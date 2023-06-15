Подмосковье 15 июня 2023, 11:06 Почти 20 предпринимателей Подмосковья прошли первый этап отбора премии «Молодой промышленник года»

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Подмосковье стало лидером по количеству претендентов на получение главного приза второй всероссийской премии «Молодой промышленник года». Всего от Московской области подали 37 заявок. По итогам первого отборочного этапа определили 100 лучших кандидатов, 19 из которых представляют Подмосковье.

Второе и третье места по количеству претендентов, прошедших первый этап, заняли Татарстан и Челябинская область. От них представлено по пять лауреатов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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Список лауреатов, прошедших первый этап, находится на сайте премии. На следующем этапе экспертное жюри определит десять победителей. Кроме того, одного лидера выберут путем народного голосования. Награждение лауреатов состоится на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 11 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. На данном этапе он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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