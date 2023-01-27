Подмосковье 27 января 2023, 17:30 Почти 20 подъездов капитально отремонтировали в Шаховской с начала года

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Специалисты управления технического надзора приняли 16 капитально отремонтированных подъездов в Шаховской. В парадных заменили окна, входные двери, перекрасили стены, поменяли полы и установили новые почтовые ящики и перила.

Так, подъезды отремонтировали на улице Солнечной, 5, на улице Мелиораторов, 3, в переулке Строителей, 3, а также на Лесной, 19 и Комсомольской, 1.

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«Важно, что специалисты управления технадзора капремонта не только участвуют в комиссионных приемках работ, но и осуществляют регулярный надзорный строительный контроль на объектах», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Программа «Мой подъезд» стартовала в регионе в 2016 году. С этого времени привели в порядок 99 тысяч парадных в домах, где живут более трех миллионов человек.

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