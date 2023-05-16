Подмосковье 16 мая 2023, 15:04 Почти 20 объектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье за неделю ИнСК "НДК"

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На прошлой неделе Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на ввод в эксплуатацию 12 нежилых объектов на территории региона. Также достроили четыре многоквартирных дома.

В эксплуатацию ввели корпус в ЖК «Эдель­вейс-Ком­форт» на 380 квартир в Балашихе, два жилых дома в ЖК «Терра» на 53 квартиры в Дмитрове и один — в ЖК «Ангелово Резиденц» на 33 квартиры в Красногорске.

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Среди нежилых объектов можно выделить торгово-сбытовой комплекс в Мытищах, два здания для фасовки и консервирования пищевой продукции в Химках, производственное здание деревообрабатывающей промышленности в Домодедове и две модульные АЗС в Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабная модернизация уличного освещения в Химках начнется 31 мая. В округе установят свыше 13 тысяч современных фонарей высокого качества.

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