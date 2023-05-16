16 мая 2023, 15:04
Почти 20 объектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье за неделю
На прошлой неделе Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на ввод в эксплуатацию 12 нежилых объектов на территории региона. Также достроили четыре многоквартирных дома.
В эксплуатацию ввели корпус в ЖК «Эдельвейс-Комфорт» на 380 квартир в Балашихе, два жилых дома в ЖК «Терра» на 53 квартиры в Дмитрове и один — в ЖК «Ангелово Резиденц» на 33 квартиры в Красногорске.
Реклама
Среди нежилых объектов можно выделить торгово-сбытовой комплекс в Мытищах, два здания для фасовки и консервирования пищевой продукции в Химках, производственное здание деревообрабатывающей промышленности в Домодедове и две модульные АЗС в Коломне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабная модернизация уличного освещения в Химках начнется 31 мая. В округе установят свыше 13 тысяч современных фонарей высокого качества.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Реклама
Реклама