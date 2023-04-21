Подмосковье 21 апреля 2023, 11:27 Почти 20 объектов в Щелкове выставили на аукцион для аренды и продажи Комитет по конкурентной политике

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В Щелкове на торги выставили 19 земельных участков или объектов недвижимости. Местные жители смогут их арендовать или купить, сообщила газета «Время» со ссылкой на комитет по конкурентной политике Московской области.

Например, в деревне Воря-Богородское можно арендовать участок площадью 18 соток под строительство жилого дома. Объект располагается в 48 километрах от МКАД, а до ближайшей остановки можно дойти пешком за четыре минуты. Срок аренды — 13 лет и два месяца. Начальная цена составляет 469 тысячи рублей в год.

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Заявки будут принимать до 23 мая. Аукцион состоится 25 мая.

С начала этого года в Щелкове реализовали 16 участков. Всего с 10 по 14 апреля в Подмосковье выставили на торги 91 объект. Все лоты можно портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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