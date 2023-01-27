Подмосковье 27 января 2023, 16:44 Почти 20 мотогонщиков на льду сразятся за титул чемпиона России в Красногорске

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Финал чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Соревнования запланированы на 11 и 12 февраля. За главный титул поборются 19 спортсменов.

На днях глава Красногорска Дмитрий Волков провел совещание, на котором обсудили подготовку к мероприятию. Из-за санкций российские мотогонщики не смогли участвовать в чемпионате мира, что сыграло на руку организаторам в стране.

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«Если ранее чемпионат России проводился только в два этапа, то теперь, в связи с тем, что освободились даты, появилась возможность расширить проведение чемпионата до пяти этапов», — сообщил президент главной судейской коллегии чемпионата России по ледовому спидвею Евгений Паршин.

В финале сразятся 16 основных и три резервных гонщика из клубов Тольятти, Шадринска, Уфы, Каменск-Уральского, Луховиц и Красногорска.

В финале запланированы по 20 заездов, в каждом одновременно примут участие по четыре спортсмена. Один заезд составит четыре круга по стадиону и займет не более минуты, так как мотоциклы развивают скорость до 100 километров в час. За каждый выход гонщики будут получать очки, победителя определят по сумме баллов.

Уже сейчас на стадионе «Зоркий» подготовили покрытие для проведения мероприятия. Толщина льда должна составлять не менее 30 сантиметров. По объекту расставили сено в тюках, которые в случае падения гонщика смягчат удар.

Планируется, что соревнования посетят не менее 10 тысяч зрителей. Церемония открытия состоится 11 февраля в 12:30, закрытия — 12 февраля в 15:30.

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