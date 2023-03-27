Подмосковье 27 марта 2023, 11:53 Почти 20 километров электрических сетей заменят в Раменском до конца года Мособлэнерго

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Специалисты компании «Мособлэнерго» отремонтируют 19,8 километра линии электропередачи в Раменском округе. Провода заменят на самонесущие изолированные, что повысит надежность снабжения потребителей.

Основной объем работ выполнят летом в деревнях Антоново, Донино, Дергаево и Поповке, в поселках Ильинском, Спартак, Кратово и других.

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Энергетики заменят 126 опор линий электропередачи, расчистят от зарослей восемь гектаров охранных зон вдоль ЛЭП, построят восемь километров воздушных и кабельных линий электропередачи. До конца года в округе введут в эксплуатацию четыре новые трансформаторные подстанции.

Программу повышения надежности электроснабжения выполняет Министерство энергетики по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2023 году «Мособлэнерго» проведет работы в 26 округах.