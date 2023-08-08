Подмосковье 08 августа 2023, 08:30 Почти 20 километров дорог отремонтировали в Воскресенске в рамках нацпроекта Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Московской области отремонтировали почти 20 километров региональных дорог в Воскресенске. Мероприятие провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ближайшее время на трассах нанесут разметку. Для 154 тысяч жителей округа проезд стал комфортнее.

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Специалисты положили новое покрытие на семи участках.

«Они служат подъездами к социально значимым объектам — образовательным учреждениям, больницам, храмам. Также покрытие отремонтировали на 13 муниципальных дорогах — всего до осени предстоит отремонтировать 32 муниципальные улицы», — рассказал зампред правительства и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Около трех километров обновили на Московской улице от поворота к СНТ «Побережье» и до пересечения с улицей Колыберевской. Также более 1,8 километра нового асфальта появилось на улице Менделеева. В рабочем поселке имени Цюрупы отремонтировали 700 метров Советской улицы.

Также привели в порядок проезд длиной 7,6 километра между деревнях Маришкино, Хлопки и Чемодурово. Трассу отремонтировали благодаря голосованию жителей на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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