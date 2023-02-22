Подмосковье 22 февраля 2023, 12:13 Почти 20 имущественных аукционов прошло в Подмосковье за неделю Unsplash

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья провел 17 аукционов за неделю с 13 по 17 февраля. В торгах приняли участие более 120 претендентов.

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Конкуренция на каждый выставленный лот составила в среднем по семь человек. В итоге на некоторые имущественные объекты стартовая цена поднялась в десятки раз. Например, участок для индивидуального жилищного строительства, который расположен в городе Электроугли, вызвал интерес сразу у 13 претендентов, из-за чего цена аренды выросла в 38 раз. Вместо стартовых 94 773 рублей она составила более 3,6 миллиона в год.

Подмосковье — это лидирующий регион в сфере земельно-имущественных торгов, который впервые в России централизовал, оцифровал и ввел планирование торгов. Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.