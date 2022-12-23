Подмосковье 23 декабря 2022, 00:23 Почти 20 елочных базаров открылись в Подольске

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Главный атрибут новогодних праздников можно купить в Подольске на одном из 18 елочных базаров, открывшихся в округе. Об этом рассказали в администрации Подольска.

Елочные базары работают по следующим адресам:

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ул. Филиппова, у дома 1; ул. Тепличная (Славянский бульвар); ул. Бородинская, у дома 24/6; Юбилейная площадь; ул. Свердлова, у д. 26, у ТЦ «Галерея»; ул. Ленинградская, у д. 7, у ТЦ «Остров сокровищ» (3 точки); вблизи Центрального рынка (3 точки); ул. Б. Серпуховская, д. 229 (ТК Елисаветинский), пос. Железнодорожный; ул. Молодежная, у дома 15 закрытый шатер «Леруа Мерлен»; ул. Симферопольская, д. 35 у ТЦ «Гран Сити», мкр. Климовск; ул. Академика Доллежаля у дома 3, с. 2. 1 на территории «Кузнечики Маркета»; ул. 43 Армии, у дома 14; ул. Академика Доллежаля у дома 39 на территории «Южного рынка» (2 точки).

На базарах представлены отечественные живые елки из Подмосковья и других регионов РФ, рассказали в пресс-службе.

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