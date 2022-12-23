23 декабря 2022, 00:23
Почти 20 елочных базаров открылись в Подольске
Главный атрибут новогодних праздников можно купить в Подольске на одном из 18 елочных базаров, открывшихся в округе. Об этом рассказали в администрации Подольска.
Елочные базары работают по следующим адресам:
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- ул. Филиппова, у дома 1;
- ул. Тепличная (Славянский бульвар);
- ул. Бородинская, у дома 24/6;
- Юбилейная площадь;
- ул. Свердлова, у д. 26, у ТЦ «Галерея»;
- ул. Ленинградская, у д. 7, у ТЦ «Остров сокровищ» (3 точки);
- вблизи Центрального рынка (3 точки);
- ул. Б. Серпуховская, д. 229 (ТК Елисаветинский), пос. Железнодорожный;
- ул. Молодежная, у дома 15 закрытый шатер «Леруа Мерлен»;
- ул. Симферопольская, д. 35 у ТЦ «Гран Сити», мкр. Климовск;
- ул. Академика Доллежаля у дома 3, с. 2. 1 на территории «Кузнечики Маркета»;
- ул. 43 Армии, у дома 14;
- ул. Академика Доллежаля у дома 39 на территории «Южного рынка» (2 точки).
На базарах представлены отечественные живые елки из Подмосковья и других регионов РФ, рассказали в пресс-службе.
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Ранее губернатор Подмосковья рассказал о новогодней акции для детей Донбасса, Херсона и Запорожья.
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