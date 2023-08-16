Подмосковье 16 августа 2023, 21:43 Почти 20 ДТП зафиксировали на переездах Московской железной дороги в этом году Московская железная дорога

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С начала 2023 года на переездах Московской железной дороги произошло 16 столкновений автомобилей с поездами. В результате инцидентов пострадали восемь пассажиров и водителей.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, практически все ДТП на переездах происходят на малоинтенсивных участках. В таких условиях автомобилисты теряют бдительность и игнорируют запрещающие сигналы на путях.

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В целях повышения безопасности на железнодорожных переездах устанавливают автоматические шлагбаумы и посты для дежурных работников. Кроме того, специалисты МЖД совместно с сотрудникам Госавтоинспекции проводят регулярные рейды, где напоминают водителям о правилах пересечения путей.

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