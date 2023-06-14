Подмосковье 14 июня 2023, 17:47 Почти 20 детских школ искусств Подмосковья получат новое оборудование в этом году Министерство культуры и туризма МО

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В этом году 17 детских школ искусства в Подмосковье получат новые музыкальные инструменты и учебные материалы по нацпроекту «Культура». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На эти цели в Подмосковье выделили свыше 170 миллионов рублей. На данный момент новое оборудование уже получила ДШИ № 3 в Воскресенске, школа имени Флиера в Орехово-Зуеве и Менделеевская школа искусств в Солнечногорске.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что технологический лицей имени Долгих в Истре откроется 1 сентября.

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