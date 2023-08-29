Почти 20 детских садов и школ построили в Подмосковье с привлечением инвесторов с начала года | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:03 Почти 20 детских садов и школ построили в Подмосковье с привлечением инвесторов с начала года пресс-служба МинЖил политики МО

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Школы и детские сады в Подмосковье строят по государственной программе и с привлечением инвесторов-застройщиков за счет внебюджетных средств. С начала года они создали 19 социальных объектов в девяти городских округах.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, инвесторы построили семь школ и 12 детских садов. Они уже готовы к открытию в сентябре.

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Самую большую внебюджетную школу на 1500 мест построили в жилом комплексе «Ильинские луга» в Красногорске. Самый крупный детский сад появился в ЖК «Люберцы», в него смогут пойти 360 воспитанников.

Также инвесторы в этом году планируют построить еще три школы и пять детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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