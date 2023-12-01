Подмосковье 01 декабря 2023, 10:51 Почти 20 бесплатных спектаклей на льду покажут в Подмосковье в декабре Министерство культуры и туризма МО

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Новые ледовые представления в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдут в декабре в разных городах региона. Это спектакли под руководством Татьяны Навки и Ильи Авербуха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Илья Авербух в этом году представит свой ледовый спектакль «Чемпионы», а Татьяна Навка — «Байки русской балалайки».

Министерство культуры и туризма МО

Шоу «Чемпионы» в декабре можно будет увидеть по этим адресам:

2 декабря — в Мытищах (17:00, площадь МДК «Яуза») и в Люберцах (20:00, площадь перед администрацией городского округа);

3 декабря — в Долгопрудном (17:00, ПКиО) и в Химках (20:00, каток «Театральный»);

9 декабря — в Чехове (16:00, каток на Советской площади), Подольске (19:00, ПКиО имени Талалихина) и Домодедове (21:00, парк «Елочки»);

10 декабря — в Одинцове (17:00, парк Малевича) и Красногорске (20:00, каток образовательного центра «Вершина»);

15 декабря — в Раменском (18:00, каток на Комсомольской площади) и Ленинском (21:00, Видное, Бутовская СОШ № 1);

24 декабря — в Сергиевом Посаде (16:00, ПКиО «Скитские пруды»), Электрогорске (18:30, ФОК «Лидер») и Балашихе (20:30, Пестовский парк).

Министерство культуры и туризма МО

Расписание показов спектакля «Байки русской балалайки»:

15 декабря — в Котельниках (20:30, территория стадиона «Русские газоны»);

16 декабря — в Королеве (17:00, стадион «Вымпел»);

17 декабря — в Орехово-Зуеве (17:00, спортивный парк «Атлант») и Ивантеевке (20:30, ПКиО).

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