Почти 2 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по русскому языку в резервный день

В резервный день ЕГЭ по русскому языку сдали 1,8 тысячи человек из Подмосковья. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Это те ребята, которые не смогли присутствовать на ЕГЭ в основную дату или получили неудовлетворительный результат. Они смогли сдать экзамен сегодня», — рассказала вице-губернатор.

За порядком в 18 пунктах сдачи следили 40 наблюдающих. Процедура, по словам Каклюгиной, ничем не отличается от экзаменов в основные сроки проведения.

Результаты сегодняшних экзаменов участники узнают 7 июля.