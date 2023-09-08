Подмосковье 08 сентября 2023, 13:18 Почти 2 тысячи врачей Подмосковья прошли обучение в симуляционном комплексе НИКИ Пресс-служба Минздрава МО

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С февраля для врачей Московской области проводят тренинги в симуляционном комплексе НИКИ. За это время обучение прошли более двух тысяч специалистов.

Тренинги проводят по проекту «Наш участковый врач». Медиков обучают базовой сердечно-легочной реанимации, осмотру наружного слухового прохода и другому.

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«Благодаря таким тренингам специалисты могут на практике отработать навыки и довести до автоматизма действия, необходимые при возникновении критической ситуации», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Она подчеркнула, что мобильный комплекс укомплектован современным оборудованием для обучения врачей, в том числе манекеном для сердечно-легочной реанимации. С февраля автомобиль совершил уже почти 180 выездов.

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