08 сентября 2023, 13:18
Почти 2 тысячи врачей Подмосковья прошли обучение в симуляционном комплексе НИКИ
С февраля для врачей Московской области проводят тренинги в симуляционном комплексе НИКИ. За это время обучение прошли более двух тысяч специалистов.
Тренинги проводят по проекту «Наш участковый врач». Медиков обучают базовой сердечно-легочной реанимации, осмотру наружного слухового прохода и другому.
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«Благодаря таким тренингам специалисты могут на практике отработать навыки и довести до автоматизма действия, необходимые при возникновении критической ситуации», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Она подчеркнула, что мобильный комплекс укомплектован современным оборудованием для обучения врачей, в том числе манекеном для сердечно-легочной реанимации. С февраля автомобиль совершил уже почти 180 выездов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Медицина
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