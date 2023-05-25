Подмосковье 25 мая 2023, 13:24 Почти 2 тысячи случаев самозахвата земли выявили в Подмосковье с начала года пресс-служба г.о. Ступино

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Земельные инспекторы Подмосковья осмотрели 134 тысячи участков с начала года. Они выявили 1,9 тысячи самовольного захвата земли.

Как рассказали в Минимуществе, самовольное занятие участков — одно из часто встречающихся нарушений.

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«С начала года инспекторами осмотрено более 134 тысяч земельных участков с риском самовольного занятия, в ходе осмотра нарушение подтвердилось более чем в 1,5% случаях. Чтобы исправить ситуацию, есть два варианта: освободить участок или перераспределить его, если, конечно, нет никаких ограничений», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

До конца года в регионе осмотрят еще 284 тысячи территорий.

В министерстве напомнили, что жители могут воспользоваться онлайн-услугой по перераспределению участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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