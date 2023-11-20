Подмосковье 20 ноября 2023, 12:06 Почти 2 тысячи сирот получат квартиры в Подмосковье за 2 года Пресс-служба губернатора Московской области

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Детей-сирот продолжат обеспечивать квартирами в Подмосковье. В проекте трехлетнего бюджета на это запланированы необходимые средства.

«В течение двух лет мы планируем обеспечить жильем 1 988 человек. На эти цели в 2024 году будет выделено более трех миллиардов рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Дети могут получить квартиру или выбрать сертификат для ее самостоятельного приобретения. Это дает возможность подобрать недвижимость в любом городе Подмосковья — недалеко от работы или учебы. Подмосковье стало первым субъектом России, где жилищные сертификаты можно получить с 18 лет.

Губернатор Андрей Воробьев ранее сообщил, что до конца года квартирами обеспечат в общей сложности 876 сирот. При этом ребята могут воспользоваться жилищным сертификатом, который дает право самостоятельно подобрать недвижимость в любом городе Подмосковья.