02 августа 2023, 16:58
Почти 2 тысячи семей Подмосковья получат ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом
Более 1,7 тысячи семей Подмосковья получат ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом в размере 18 тысяч рублей. На эти цели из бюджета региона выделили 374 миллиона рублей.
По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, закон об установлении выплаты приняли в региональном парламенте в июне. Новой мерой поддержки могут воспользоваться семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума — 34,5 тысячи рублей.
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Выплату назначают на год, после чего необходимо снова подать электронное заявление. Оформить заявку на получение меры поддержки можно на региональном портале госуслуг.
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