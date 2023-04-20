Подмосковье 20 апреля 2023, 14:29 Почти 2 тысячи саженцев подготовили для субботника 22 апреля в Подмосковье Официальный баннер МО

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Масштабный субботник пройдет в Подмосковье 22 апреля. Желающие смогут поучаствовать в уборке улиц и дворов региона вместе с сотрудниками администраций и других ведомств.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, все необходимое желающим предоставят — для них подготовили девять тысяч лопат, 18,8 тысячи граблей, свыше четырех тысяч кистей и другой инвентарь.

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«А для увлеченных садоводов и просто любителей озеленения в Подмосковье подготовили 1777 саженцев деревьев и 2849 саженцев кустарников. Приступить к совместному и сближающему труду можно будет уже с 09:30 утра», — сказала она.

Узнать, где пройдут субботники, можно на сайте Министерства благоустройства Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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