Подмосковье 08 февраля 2024, 12:57 Почти 2 тысячи объектов бизнеса подключили к сетям «Мособлэнерго» за год Мособлэнерго

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Свыше 1,8 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса подключили к сетям «Мособлэнерго» в 2023 году. Средний срок присоединения составил 72 дня.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, все заявки на подключение подавали онлайн через портал потребителя компании и «Госуслуги».

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«Мособлэнерго» принимает активное участие в проектах по развитию предпринимательства в Подмосковье. Так, в прошлом году к сетям подключили фудтраки в парках и других общественных местах области. Такая процедура в среднем занимала не более двух недель.

Всего в 2023-м году компания подключила к электросетям свыше 14 тысяч потребителей. Больше всего из них оказалось в Раменском, Одинцове, Сергиевом Посаде и Павловском Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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