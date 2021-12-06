Почти 2 тысячи населенных пунктов запланировали газифицировать в Подмосковье по президентской программе в 2022 году

В рамках «Социальной газификации» в Подмосковье подключили к газу уже тысячу населенных пунктов. На следующий год запланирована газификация еще 1,9 тысячи, сказал губернатор Андрей Воробьев на заседании с областным правительством.

Глава региона отметил, что по программе «Социальная газификация» полностью выполнили треть из запланированных работ.

«Большая президентская программа идет по газификации. Мы, по сути, треть, получается, газифицировали. Тысячу населенных пунктов из трех тысяч. За весь 2022 год мы должны газифицировать 1,9 тысячи населенных пунктов», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что жителям нужно рассказывать о «Социальной газификации» не только через информационные ресурсы, но и в ответ на личные сообщения. Людей часто интересуют даты, когда газ проведут в их населенный пункт.

«Я прошу это делать профессионально, по всем современным требованиям. Кто-то уже не читает газеты, кто-то реже смотрит телевизор. Поэтому должны быть другие источники информации», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он призвал глав муниципалитетов подключиться к этой работе и сообщать жителям о том, как проходит программа «Социальная газификация».

Вопросы о проведении газа в муниципалитеты Московской области жители региона могут задавать в социальных сетях, а также в специальном разделе на сайте «Мособлгаза». Там же можно посмотреть на карту, где отмечены все муниципальные образования, включенные в программу.

Если значок окрашен в зеленый цвет, это означает, что работы там завершены, если в желтый — подведение газа еще идет, серый цвет — процесс еще не начинался. При этом при нажатии на значок можно узнать все о предстоящих работах, а также получить контакты куратора, который ответит на все вопросы.

По проекту «Социальная газификация» трубы с газом бесплатно подведут к границам жилых домов. Для подключения жилья владельцу достаточно заключить единый комплексный договор. Документ предусматривает все этапы проведения работ, а также дальнейшее обслуживание газового оборудования.