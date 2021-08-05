Почти 2 тысячи младенцев родились в люберецком Центре охраны материнства и детства с начала года

Самые современные медицинские технологии в области материнства и детства, помощь при тяжелых патологиях, работа высококвалифицированных специалистов — все это доступно жителям Подмосковья в областном Центре охраны материнства и детства в Люберцах. Учреждение посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, депутат областной думы Игорь Коханый и глава Люберец Владимир Ружицкий. Они осмотрели центр и пообщались с коллективом больницы.

Центр является уникальным учреждением здравоохранения не только в Московской области, но и вообще в России. В него входит множество подразделений, в том числе родильный дом, детская больница, женские консультации и поликлинические отделения.

«О качестве и колоссальном объеме работы центра говорят статистические показатели, выраженные в десятках тысяч спасенных жизней. Конечно, этих успехов удалось добиться прежде всего благодаря профессионализму, самоотдаче, колоссальному опыту и рвению работников учреждения», — отметил Игорь Брынцалов.

Люберецкий роддом является одним из крупнейших в Московской области. Ежегодно количество родов в нем растет и превышает 4 тысячи. За первое полугодие 2021 года здесь на свет появилось 1952 малыша. За этот период здесь выходили 11 детей с экстремально низкой массой (500-1000 г), им была оказана помощь с применением самых современных технологий.

В отделении хирургии проводится обследование и лечение новорожденных от нескольких часов жизни до 3-х месяцев с врожденными пороками развития. Ежегодно в отделении получают квалифицированную медицинскую помощь 250-350 новорожденных со всей Московской области.

За год в больнице проходят обследование и лечение более 15 тысяч детей. В отделениях хирургического профиля ежегодно получает лечение более 7 тысяч пациентов, которым делают более 2 тысяч операций.

Представители власти пообщались с коллективом медучреждения. Вопросы касались дальнейшего развития центра, а также транспортной и дорожной инфраструктуры, рассказал спикер Мособлдумы.

Ранее Игорь Брынцалов посетил Национальный центр вертолетостроения в Люберцах.