Подмосковье 27 марта 2023, 13:16 Почти 2 тысячи квартир появится в Ленинском округе после завершения строительства ЖК «Пригород Лесное» Группа «Самолет»

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В Ленинском округе продолжается строительство жилого комплекса «Пригород Лесное». На днях Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на возведение еще четырех корпусов на 1878 квартир. ЖК уникален тем, что в нем есть все необходимое для жизни: больницы, школы, детские сады, а также парки и магазины.

Застройщиком является группа «Самолет». Помимо соцобъектов, в ЖК разместят подземные паркинги, кладовые, помещения для офисов, кафе и предприятий бытовой сферы.

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«Здесь также развивается и строится комфортная и доступная социальная инфраструктура. В ЖК „Пригород Лесное“ уже построены и работают три детских сада на 360 детей каждый и школа на 1100 учеников. Всего будет девять школ, 18 детских садов, поликлиника, пожарная часть, отделение полиции и физкультурно-оздоровительный комплекс», — добавила глава ведомства Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».