Подмосковье 19 января 2024, 17:25 Почти 2 тысячи крыш отремонтируют в Подмосковье в 2024 году ФКР

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Программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области на 2024 год включает 1861 крышу. Работы выполнят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В Подмосковье продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. С начала реализации программы отремонтировано более 9,5 тысячи крыш многоквартирных домов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Все кровельные работы проводятся при соблюдении обязательных мер безопасности. Жильцы могут контролировать ход ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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