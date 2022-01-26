Почти 2 тысячи комплектов доз вакцины для подростков доставили в Подмосковье

Врачи рекомендуют сделать детям прививку «Спутником М», чтобы защитить их от ковида. Это двухкомпонентная вакцина, интервал между уколами составляет три недели — как и для «Спутника V». Первую партию доз уже доставили в Подмосковье.

Препарат разработан научным центром имени Гамалеи для подростков 12-17 лет.

«Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания ковидом, а также развитию тяжелых осложнений. За минувшую неделю у нас выявлено больше новых случаев среди юных жителей региона: дети от нуля до девяти лет — плюс 2%, а от 10 до 16 лет — плюс 6%» — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что Московская область уже получила первую партию вакцины от коронавируса для детей — 1,8 тысяч комплектов доз. Их доставили в пункты вакцинации детских поликлиник.

Источник фото: Минздрав Подмосковья

Подростков вакцинируют добровольно и только с письменного согласия родителей. Однако с 15-летнего возраста ребенок имеет право самостоятельно принять решение сделать прививку. Вакцинироваться можно в детских поликлиниках или в медицинских кабинетах учреждений образования.

Записаться на прививку можно через региональный портал госуслуг. Перед вакцинацией врач-педиатр обязательно осмотрит ребенка.

«Мы отметили, что сейчас на фоне увеличения заболеваемости, появились обращения от родителей. Они заботятся о своих детях. Больше всего обращений сделать прививку „Спутником М“ — это подростки от 15 лет», — рассказал заведующей поликлиникой № 3 Красногорской горбольницы № 2 Вадим Буровцев.

Адреса всех детских прививочных пунктов указаны на интерактивной карте.