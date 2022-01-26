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    26 января 2022, 05:06

    Почти 2 тысячи комплектов доз вакцины для подростков доставили в Подмосковье

    Стригункова: Подмосковье получило 1,8 тысяч комплектов доз «Спутника М»

    Нина Петлинова

    Врачи рекомендуют сделать детям прививку «Спутником М», чтобы защитить их от ковида. Это двухкомпонентная вакцина, интервал между уколами составляет три недели — как и для «Спутника V». Первую партию доз уже доставили в Подмосковье.

    Препарат разработан научным центром имени Гамалеи для подростков 12-17 лет.

    «Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания ковидом, а также развитию тяжелых осложнений. За минувшую неделю у нас выявлено больше новых случаев среди юных жителей региона: дети от нуля до девяти лет — плюс 2%, а от 10 до 16 лет — плюс 6%» — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Она подчеркнула, что Московская область уже получила первую партию вакцины от коронавируса для детей — 1,8 тысяч комплектов доз. Их доставили в пункты вакцинации детских поликлиник.

    Почти 2 тысячи комплектов доз вакцины для подростков доставили в Подмосковье | Изображение 1Источник фото: Минздрав Подмосковья

    Подростков вакцинируют добровольно и только с письменного согласия родителей. Однако с 15-летнего возраста ребенок имеет право самостоятельно принять решение сделать прививку. Вакцинироваться можно в детских поликлиниках или в медицинских кабинетах учреждений образования.

    Записаться на прививку можно через региональный портал госуслуг. Перед вакцинацией врач-педиатр обязательно осмотрит ребенка.

    «Мы отметили, что сейчас на фоне увеличения заболеваемости, появились обращения от родителей. Они заботятся о своих детях. Больше всего обращений сделать прививку „Спутником М“ — это подростки от 15 лет», — рассказал заведующей поликлиникой № 3 Красногорской горбольницы № 2 Вадим Буровцев.

    Адреса всех детских прививочных пунктов указаны на интерактивной карте.