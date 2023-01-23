Подмосковье 23 января 2023, 21:33 Почти 2 тысячи километров просек в лесах Подмосковья расчистят для охраны от пожаров

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В этом году специалисты «Центрлесхоз» планируют расчистить 1914 километров просек в лесах Московской области. Чистые дороги необходимы для проезда техники в случае ЧП, а также для остановки огня при пожарах.

«На территории Талдомского и Шатурского лесничеств работы уже начались», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Так, ветки деревьев и мелкие кустарники будут рубить с помощью бензопил и мотокусторезов.

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«Квартальные просеки предстоит обустроить на территории всех лесничеств», — рассказал глава Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

По его словам, в порядок приведут просеки в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском и других лесничествах.

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