Подмосковье 13 сентября 2023, 16:21 Почти 2 тысячи деревьев и кустарников опилили в Подмосковье с начала весны ГУСТ

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В течение весны и лета в Подмосковье кронировали и опилили 1880 деревьев и кустарников. Специалист продолжают приводить в порядок растения и осенью, но наиболее активно работы проводят именно в теплое время года.

«За весенне-летний период привели в порядок 1880 деревьев, в том числе удалили аварийные. В это же число входят и кустарники, которые нависали над проходами и проездами и мешали комфортному передвижению. Только возле детских площадок санитарную обрезку прошли более 100 деревьев», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она добавила, что за лето наибольшее количество деревьев и кустарников опилили в Пушкино, Коломне и Королеве.

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