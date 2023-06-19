Подмосковье 19 июня 2023, 12:57 Почти 700 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные Пресс-служба Минздрава МО

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Более 670 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные. Акция «Проверь здоровье в парке» прошла в 20 округах.

«Важно не забывать о себе и своевременно проходить профилактические смотры. За прошедшие выходные свое здоровье в парках региона проверили более 670 человек, а за все время проведения акции уже почти две тысячи», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Посетителям парков измерили артериальное и внутриглазное давление, взяли общий анализ крови и провели другие процедуры. Результаты обследований поступят пациентам в личный кабинет на портале госуслуг.

В Подмосковье запустят новые умные сервисы для медицины, транспорта и школ. Губернатор Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ.

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