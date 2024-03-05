Подмосковье 05 марта 2024, 20:06 Почти 2 тысячи человек прокатились на дизайнерской карусели в Одинцове за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Дизайнерская карусель в Одинцове оказалась лидером по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

С 26 февраля по 3 марта Одинцовская карусель, установленная по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, стала лидером по посещаемости в Подмосковье. За неделю на ней покатались почти две тысячи человек.

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Карусель находится на Центральной площади в Одинцове и работает бесплатно. Найти аттракцион можно на пересечении улиц Маршала Жукова и Маршала Неделина.

В Подмосковье восемь губернаторских каруселей. Одна из них находится в Волоколамске. На прошлой неделе аттракцион прокатил 400 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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