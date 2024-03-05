05 марта 2024, 20:06
Почти 2 тысячи человек прокатились на дизайнерской карусели в Одинцове за неделю
Дизайнерская карусель в Одинцове оказалась лидером по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
С 26 февраля по 3 марта Одинцовская карусель, установленная по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, стала лидером по посещаемости в Подмосковье. За неделю на ней покатались почти две тысячи человек.
Реклама
Карусель находится на Центральной площади в Одинцове и работает бесплатно. Найти аттракцион можно на пересечении улиц Маршала Жукова и Маршала Неделина.
В Подмосковье восемь губернаторских каруселей. Одна из них находится в Волоколамске. На прошлой неделе аттракцион прокатил 400 детей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Парки
Реклама
Реклама