Подмосковье 01 марта 2024, 13:41 Почти 2 тысячи человек приняли участие в квесте «Дорога зимних открытий» в Подмосковье Пресс-служба Минкульттуризма МО

Читать 360tv в

Квест «Дорога зимних открытий» завершился в Подмосковье 29 февраля. Жители смогли проехать по уникальному маршруту по Коломне и Зарайску и собрать 11 специальных наклеек. В акции приняли участие почти две тысячи человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, квест организовали совместно с компанией «Роснефть» в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Маршрут охватил 11 объектов, в том числе Коломенский кремль, музей истории головных уборов и шляпной мастерской XIX века «Дело в цилиндре», музей парфюмерии и мыловарения императорской России, Зарайский кремль, водонапорная башня и другие.

Реклама

Участники могли воспользоваться аудиогидом, чтобы узнать больше о достопримечательностях. Для участия в квесте им предложили получить «Карту сокровищ» на АЗС «Роснефть», собрать 11 наклеек и сдать ее.

Победителями стали 25 человек. Они получили призы от компании, в том числе карту лояльности «Семейная команда».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».