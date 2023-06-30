Подмосковье 30 июня 2023, 12:07 Почти 2 тысячи автобусных маршрутов появились в приложении «Транспорт Подмосковья» Минтранс Подмосковья

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Более 1,9 тысячи автобусных маршрутов стали доступны пользователям мобильного приложения «Транспорт Подмосковья». Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Пассажир может отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта „А“ в пункт „Б“, узнать точное время прибытия транспорта на остановку» — рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.

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Помимо отслеживания маршрутов в утилите можно оставить отзыв о работе общественного транспорта. Это можно сделать в разделе «Поддержка».

С начала года приложение скачали более 31 тысячи человек. Оно доступно в App Store и Google Play.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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