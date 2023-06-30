30 июня 2023, 12:07
Почти 2 тысячи автобусных маршрутов появились в приложении «Транспорт Подмосковья»
Более 1,9 тысячи автобусных маршрутов стали доступны пользователям мобильного приложения «Транспорт Подмосковья». Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
«Пассажир может отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта „А“ в пункт „Б“, узнать точное время прибытия транспорта на остановку» — рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.
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Помимо отслеживания маршрутов в утилите можно оставить отзыв о работе общественного транспорта. Это можно сделать в разделе «Поддержка».
С начала года приложение скачали более 31 тысячи человек. Оно доступно в App Store и Google Play.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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