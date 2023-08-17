Подмосковье 17 августа 2023, 16:46 Почти 2 тысячи абитуриентов поступили в подмосковный колледж «Энергия» в этом году Министерство образования Московской области

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В подмосковном колледже «Энергия» завершился прием заявлений от абитуриентов. Всего на бюджет в этом году поступили 1615 человек, еще 307 студентов заключили договоры с учебным заведением на платной основе.

Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, наиболее популярными направлениями оказались «Правоохранительная деятельность», «Аддитивные технологии», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Туризм и гостеприимство» и «Информационные системы и программирование». Всего в новом учебном году колледж примет 67 групп первокурсников.

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Также в учебном заведении работает федеральный проект «Профессионалитет» по кластерам «Правоохранительная сфера и управление» и «Машиностроение». В ходе приемной кампании представители программы подробно рассказывали будущим студентам о специальностях и их востребованности на рынке труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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