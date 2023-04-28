Подмосковье 28 апреля 2023, 10:26 Почти 2 миллиона человек воспользовались услугами МФЦ в Подмосковье с начала года Фото: пресс-служба Мингосуправления

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Многофункциональные центры приняли 1,9 миллиона заявлений от жителей Подмосковья с января. Самой востребованной оказалась услуга по миграционному учету — об этом рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.

Заявлений по миграционному учету подано свыше 325 тысяч с начала года. Еще 300 тысяч раз жители подавали документы на регистрацию права на недвижимость. На третьем по популярности месте оказалась услуга по регистрации учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) — 267 тысяч заявлений. Свыше 220 тысяч раз в МФЦ были заказаны выписки из ЕГРН.

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Сеть МФЦ в Подмосковье насчитывает 125 офисов и 158 территориальных отделов. Они обеспечивают работой около семи тысяч человек.

Чтобы записаться в МФЦ на удобное время, нужно на региональном портале воспользоваться сервисом «Предзапись МФЦ».

Акция «Лес Победы» пройдет в Московской области 13 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны.