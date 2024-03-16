Подмосковье 16 марта 2024, 15:21 Почти 2 миллиона человек проголосовали на избирательных участках в Подмосковье РИА «Новости»

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Мособлизбирком опубликовал информацию по явке на выборы президента России. В Подмосковье к этому времени успели проголосовать почти два миллиона человек.

По состоянию на 15:00 явка избирателей на участках составила 37,14%, сообщает Мособлизбирком в своем Telegram-канале.

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В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 742 тысяч человек, что составляет 85,93% от всех зарегистрированных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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