Подмосковье 04 сентября 2023, 16:30 Почти 2 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

С 28 августа по 3 сентября в парках Подмосковья побывали 1,9 миллиона человек. Это на 100 тысяч больше, чем неделей ранее.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, посещаемость парков зависит от их комфорта.

Реклама

«Посещаемость парков находится в прямой зависимости от благоустроенности территории. Чем комфортнее зона отдыха, тем больше людей приходит туда провести свободное время на свежем воздухе, поэтому мы стремимся создавать удобные и современные парки во всех уголках Подмосковья», — сказал он.

Самыми посещаемыми парками стали «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и «Сестрорецкий» в Клину. Активнее всего в них ходили в воскресенье, в этот день зоны отдыха посетили 342 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству в Электростали. Там приведут в порядок еще 60 гектаров лесопарка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».