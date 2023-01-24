Подмосковье 24 января 2023, 13:49 Почти 2 миллиона человек посетили Главный храм ВС России в Одинцове за год

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Главный храм Вооруженных сил России стал одной из главных точек притяжения путешественников в Подмосковье в 2022 году. По данным Министерства культуры и туризма региона, этот комплекс в парке «Патриот» посетили около 1,7 миллиона человек.

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Значительная часть гостей любит посещать музейно-храмовый комплекс зимой. Только за новогодние праздники в массовых мероприятиях, проводимых на Соборной площади, приняли участие почти 200 тысяч человек. Особой популярностью пользуются огромный каток, который вот уже несколько лет заливают в комплексе, и многочисленные световые декорации из гирлянд.

В течение года туристы активно изучали музей «Дорога памяти», который рассказывает подробную историю о каждом дне Великой Отечественной войны. Это место часто посещают школьники в рамках организованных экскурсий.

Участники программы губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие» тоже любят приезжать в музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России. Люди старшего поколения относятся к этому месту с особым трепетом.

На протяжении всех 12 месяцев в комплексе проводились мероприятия в рамках проектов «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». Это всевозможные фестивали, реконструкции и праздники.

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