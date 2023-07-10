Подмосковье 10 июля 2023, 12:14 Почти 2 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за первую неделю июля Министерство благоустройства Московской области

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Подмосковные парки привлекли 1,9 миллиона гостей в период с 3 по 9 июля, при этом самым популярным днем для прогулок оказалось воскресенье. Промежуточные итоги подвели в Министерстве благоустройства Московской области.

В воскресенье, 9 июля в парках побывали почти 340 тысяч человек, а в субботу 8 июля — более 295 тысяч.

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Самыми посещаемыми в начале июля стали парк «Пехорка» в Балашихе (105,8 тысячи гостей), Центральный парк в Пушкино (66,7 тысячи) и парк «Сестрорецкий» в Клину (61,7 тысячи). В пятерку наиболее популярных входят также парк Толстого в Химках и «Мир» в Лыткарине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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