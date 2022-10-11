Почти 190 тысяч услуг по земле предоставили онлайн в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Почти 190 тысяч услуг по земле предоставили онлайн в Подмосковье с начала года

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Жители Подмосковья получили почти 190 тысяч услуг по земле онлайн в этом году. Это на 60 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года, рассказали в Минимуществе региона.

Самыми популярным и услугами стали перераспределение участков, предоставление земли в аренду без торгов, выдача разрешений на размещение объектов и другие. Как рассказала зампред правительства Анна Кротова, сейчас региона предоставляет онлайн 42 услуги по земле.

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«В настоящее время на портал государственных и муниципальных услуг Московской области выведены 42 услуги земельно-имущественного комплекса: 29 из них — муниципальные, остальные 19 — областные, их предоставляет Министерство имущественных отношений Подмосковья», — сообщила она.

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Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, то цифровизация позволяет жителям региона пользовать услугами онлайн.

«Отмечу также, что благодаря тому, что восемь услуг мы подключили к инновационному сервису „Госключ“, наши жители стали ещё более активно пользоваться земельными услугами», — добавила глава министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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