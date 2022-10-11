Почти 190 тысяч услуг по земле предоставили онлайн в Подмосковье с начала года | 360°

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Деньги
12 октября 2022, 10:29
Мобилизованных из Кузбасса освободили от транспортного налога
Мир
12 октября 2022, 10:28
Публикацией о причастности Киева к убийству Дугиной США сделали предупреждение Украине
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Экология
12 октября 2022, 10:23
РЭО и НИТУ МИСИС совместно займутся построением циклической экономики в России
Мир
12 октября 2022, 10:19
Советник лидера Ирана посчитал прогрессом отказ России и Китая от доллара
Подмосковье
12 октября 2022, 10:17
Проходящую через Подмосковье дорогу А-104 реконструируют к 2026 году
Важное
12 октября 2022, 10:16
Воздушная тревога заработала в центре и на юге Украины, включая Одессу — СМИ
Спецоперация
12 октября 2022, 10:15
Большая часть Хмельницкого на Украине осталась без света
Спецоперация
12 октября 2022, 10:08
Украинские войска обстреляли позиции в районе Соледара из-за потери связи
Власть
12 октября 2022, 10:05
«Приняли 554 закона». Госдума VIII созыва подвела итоги первого года работы