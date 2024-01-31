Подмосковье 31 января 2024, 12:45 Почти 190 миллионов рублей выделили городским округам Подмосковья на уборку мусора в лесах в 2024 году Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

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Более 189 миллионов рублей получат городские округа Подмосковья на уборку мусора в лесах в 2024 году. Соответствующие работы проводятся ежегодно с целью улучшения экологической обстановки в регионе.

Обращения жителей Московской области по вопросу навалов мусора в лесах остаются одними из самых популярных. В прошлом году поступило более двух тысяч таких запросов от граждан, что составляет 52% от общего количества обращений в ведомство.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов напомнил, что с 2022 года полномочия по организации деятельности по сбору, транспортировке и утилизации отходов возложили на муниципалитеты Подмосковья.

«В наступившем году из бюджета Московской области городским округам на эту работу выделено 189,5 миллиона рублей. И наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали лишь удовольствие от общения с природой», — указал Владислав Мурашов.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья добавили, что в прошлом году удалось ликвидировать более 1,1 тысячи навалов мусора в лесах. Его объем превысил отметку в 126 тысяч кубометров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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