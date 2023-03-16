Подмосковье 16 марта 2023, 17:55 Почти 19 тысяч школьников приняли участие во Всероссийском олимпиаде

Читать 360tv в

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие почти 19 тысяч человек в Подмосковье. Это на 17% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что самой популярной стала олимпиада по литературе — она собрала свыше двух тысяч участников.

Реклама

Заключительный этап стартовал сегодня. Первыми станут олимпиады по химии, французскому языку и искусству.

Реклама

«Мы всячески поддерживаем призеров и победителей, которые примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Желаю нашим ребятам успехов и удачи», — сказала Ирина Каклюгина.

По итогам прошлого года дипломы получили 309 человек, школьники региона заняли 53 первых места. Подмосковье заняло второе место среди всех субъектов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью. Внутри разместят актовый и спортивный залы, помещения для кружков и секций, библиотеку, столовую, учебные классы, группы продленного дня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».